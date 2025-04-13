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Магучих – об ударе по Сумам: Остановите убийства украинцев
Кроме нас этого не сделает никто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала подлый удар российских террористов по городу Сумы и убийство десятков гражданских людей.
"Россия нанесла удар баллистической ракетой по центру Сум в Вербное воскресенье, когда десятки тысяч человек были на улицах.
К настоящему моменту подтверждена гибель 20 человек. Невозможно смотреть на это и осознавать, что такие ужасные, бесчеловечные вещи происходят в моей стране.
Остановите убийства украинцев" – написала Ярослава на своей официальной странице в Instagram.
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