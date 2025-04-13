Магучих – об ударе по Сумам: Остановите убийства украинцев

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала подлый удар российских террористов по городу Сумы и убийство десятков гражданских людей.

"Россия нанесла удар баллистической ракетой по центру Сум в Вербное воскресенье, когда десятки тысяч человек были на улицах.

К настоящему моменту подтверждена гибель 20 человек. Невозможно смотреть на это и осознавать, что такие ужасные, бесчеловечные вещи происходят в моей стране.

Остановите убийства украинцев" – написала Ярослава на своей официальной странице в Instagram.