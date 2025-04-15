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Магучих показала первую тренировку прыжков после ЧМ-2025 в Китае. Видео
Украинка восстанавливается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где готовится к предстоящим этапам Бриллиантовой лиги. После чемпионата мира в Китае, где Ярослава завоевала бронзу и имела проблемы с ногой, спортсменка возобновляется и уже приступила к прыжковым тренировкам. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Калинина с
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