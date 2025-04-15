Магучих показала первую тренировку прыжков после ЧМ-2025 в Китае. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где готовится к предстоящим этапам Бриллиантовой лиги. После чемпионата мира в Китае, где Ярослава завоевала бронзу и имела проблемы с ногой, спортсменка возобновляется и уже приступила к прыжковым тренировкам. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане.