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Магучих показала первую тренировку прыжков после ЧМ-2025 в Китае. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка восстанавливается

Магучих показала первую тренировку прыжков после ЧМ-2025 в Китае. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сейчас находится в Португалии, где готовится к предстоящим этапам Бриллиантовой лиги. После чемпионата мира в Китае, где Ярослава завоевала бронзу и имела проблемы с ногой, спортсменка возобновляется и уже приступила к прыжковым тренировкам. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина с победы стартовала на турнире WTA250 в Руане.

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