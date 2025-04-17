Магучих показала серию фото из испанской Севильи

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас находится в Севилье (Испания) и наслаждается местной монументальной инфраструктурой. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала поклонникам своего нового домашнего любимца.