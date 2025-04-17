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Магучих и Геращенко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене
Болеем за девушек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги сезона-2025 в китайском Сямене. Наши спортсменки попали в список участниц соревнований, который опубликован на официальном сайте Diamond League.
Юля выступит на этих соревнованиях впервые с июня прошлого года. Магучих в прошлом сезоне выиграла общий зачет Бриллиантовой лиги.
Турнир состоится 26 апреля, а старт намечен на 13:15 по киевскому времени. Трансляция в Украине – Суспільне Спорт.
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