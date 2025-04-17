Магучих и Геращенко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене

Украинские прыжки в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги сезона-2025 в китайском Сямене. Наши спортсменки попали в список участниц соревнований, который опубликован на официальном сайте Diamond League.

Юля выступит на этих соревнованиях впервые с июня прошлого года. Магучих в прошлом сезоне выиграла общий зачет Бриллиантовой лиги.

Турнир состоится 26 апреля, а старт намечен на 13:15 по киевскому времени. Трансляция в Украине – Суспільне Спорт.