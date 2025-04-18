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Бех-Романчук рассказала о работе с личным психологом. Фото

Легкая атлетика
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Совершенно верное решение

Бех-Романчук рассказала о работе с личным психологом. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке, Марина Бех-Романчук рассказала, почему решила начать сотрудничество с личным психологом и какой эффект дало такое общение. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук откровенно поделилась своими мыслями по поводу последних двух лет своей карьеры.

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