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Бех-Романчук рассказала о работе с личным психологом. Фото
Совершенно верное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке, Марина Бех-Романчук рассказала, почему решила начать сотрудничество с личным психологом и какой эффект дало такое общение. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Бех-Романчук
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