Бех-Романчук рассказала о работе с личным психологом. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке, Марина Бех-Романчук рассказала, почему решила начать сотрудничество с личным психологом и какой эффект дало такое общение. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Бех-Романчук откровенно поделилась своими мыслями по поводу последних двух лет своей карьеры.