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Бех-Романчук поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Фото
Празднует весь мир
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась по своим поклонникам новыми фото. Наша спортсменка поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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