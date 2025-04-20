Бех-Романчук поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась по своим поклонникам новыми фото. Наша спортсменка поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид не попала в заявку сборной Украины по дзюдо на чемпионат Европы-2025.