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Арман Дюплантис стал обладателем награды Спортсмен года по версии Laureus

Легкая атлетика

Он обошел Алькараса и Ферстаппена

Арман Дюплантис стал обладателем награды Спортсмен года по версии Laureus

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис стал "Спортсменом года" по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).

За это звание Дюплантис боролся с: Карлосом Алькарасом (теннис), Максом Ферстаппеном (Формула-1), , Леоном Маршаном (плавание), Тадеем Погачаром (велоспорт).

В прошлом году эту награду забрал легендарный сербский теннисист Новак Джокович. Именно он вручил Дюплантису приз.

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Арман Дюплантис
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