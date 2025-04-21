Арман Дюплантис стал обладателем награды Спортсмен года по версии Laureus

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис стал "Спортсменом года" по версии Laureus World Sports Awards – 2025. Торжественная церемония вручения наград проходит сегодня, 21 апреля, в Мадриде (Испания).

За это звание Дюплантис боролся с: Карлосом Алькарасом (теннис), Максом Ферстаппеном (Формула-1), , Леоном Маршаном (плавание), Тадеем Погачаром (велоспорт).

В прошлом году эту награду забрал легендарный сербский теннисист Новак Джокович. Именно он вручил Дюплантису приз.