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Магучих: Даже имея золотую медаль и рекорд, я все равно хочу прыгать выше
Только вперед и только выше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что мечтает побить свой собственный мировой рекорд. Ее слова цитирует сайт Diamond League:
– В прошлом году ты выиграла олимпийское золото и установила мировой рекорд. Можешь ли ты стать еще лучше?
– Я до сих пор считаю, что могу улучшить свой разбег. Я использовала предыдущий разбег в течение пяти лет, и всегда точно знала, что делать.
В прошлом году мы перешли на 11 шагов, и у меня все еще есть моменты, когда не совсем понимаю, с какой скоростью должна бежать.
Даже, несмотря на то, что я прыгнула на 2,10 м и выиграла олимпийское золото с новым разбегом, я все равно не считаю его идеальным.
– Это значит, что мы можем увидеть еще один мировой рекорд от тебя в этом году, как только ты овладеешь новым разбегом?
– Надеюсь. Даже имея золотую медаль и рекорд, я все равно хочу прыгать повыше. Я хочу преодолеть 2,11 и 2,12. И есть еще один прыгун в прыжках с шестом, который меня очень мотивирует (Дюплантис – прим).
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