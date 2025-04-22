Магучих: Даже имея золотую медаль и рекорд, я все равно хочу прыгать выше

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что мечтает побить свой собственный мировой рекорд. Ее слова цитирует сайт Diamond League:

– В прошлом году ты выиграла олимпийское золото и установила мировой рекорд. Можешь ли ты стать еще лучше?

– Я до сих пор считаю, что могу улучшить свой разбег. Я использовала предыдущий разбег в течение пяти лет, и всегда точно знала, что делать.

В прошлом году мы перешли на 11 шагов, и у меня все еще есть моменты, когда не совсем понимаю, с какой скоростью должна бежать.

Даже, несмотря на то, что я прыгнула на 2,10 м и выиграла олимпийское золото с новым разбегом, я все равно не считаю его идеальным.

– Это значит, что мы можем увидеть еще один мировой рекорд от тебя в этом году, как только ты овладеешь новым разбегом?

– Надеюсь. Даже имея золотую медаль и рекорд, я все равно хочу прыгать повыше. Я хочу преодолеть 2,11 и 2,12. И есть еще один прыгун в прыжках с шестом, который меня очень мотивирует (Дюплантис – прим).