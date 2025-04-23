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Магучих показала последние кадры подготовки к этапу Бриллиантовой лиги в Сямэне. Видео
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала последние кадры из подготовки к первому этапу Бриллиантовой лиги сезона-2025 в китайском Сямэне. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
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