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Магучих показала последние кадры подготовки к этапу Бриллиантовой лиги в Сямэне. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

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Магучих показала последние кадры подготовки к этапу Бриллиантовой лиги в Сямэне. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала последние кадры из подготовки к первому этапу Бриллиантовой лиги сезона-2025 в китайском Сямэне. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

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