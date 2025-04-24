Магучих: Надеюсь, что к Олимпийским играм-2028 я смогу снова готовиться в Днепре

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что хотела бы снова проводить тренировки у себя дома. Ее слова цитирует сайт Diamond League:

– Вы уже говорили о том, что для вас значит представлять свою страну. Это уже четвертый год подряд, когда вы будете соперничать по всему миру, в то время как дома идет война. Как вы справляетесь с этим психологически?

– После первого года я думала, что с обретением опыта станет легче. Но теперь я понимаю, что становится труднее. С каждым годом все труднее быть за границей и быть дома в Украине всего два месяца. Трудно ехать и знать, что вернешься только в конце сезона в октябре, потому что не сможешь тренироваться в родном городе.

Я очень надеюсь, что к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году я смогу снова готовиться в Днепре. Эта надежда помогает мне быть в форме и продолжать свою работу, – сказала Магучих.