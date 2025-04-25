Магучих: 2024 год был фантастическим, замечательным годом в моей карьере

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о прошлом годе и прокомментировала Евро-2025 в помещении. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"2024 год был фантастическим, отличным годом в моей карьере. Но я должна быть готова к тому, чтобы пролистать эту страницу, быть готовой к следующему сезону. Хочу стать лучше и прыгать так высоко, как могу.

После Евро у меня была незначительная травма, и я не могла хорошо прыгать. Но сейчас все хорошо, я полностью восстановилась и готова физически и психологически прыгать и делать это как можно высоко" – сказала Ярослава.