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Магучих: 2024 год был фантастическим, замечательным годом в моей карьере
Это точно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о прошлом годе и прокомментировала Евро-2025 в помещении. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"2024 год был фантастическим, отличным годом в моей карьере. Но я должна быть готова к тому, чтобы пролистать эту страницу, быть готовой к следующему сезону. Хочу стать лучше и прыгать так высоко, как могу.
После Евро у меня была незначительная травма, и я не могла хорошо прыгать. Но сейчас все хорошо, я полностью восстановилась и готова физически и психологически прыгать и делать это как можно высоко" – сказала Ярослава.
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