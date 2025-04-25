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Магучих: 2024 год был фантастическим, замечательным годом в моей карьере

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Магучих: 2024 год был фантастическим, замечательным годом в моей карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала о прошлом годе и прокомментировала Евро-2025 в помещении. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"2024 год был фантастическим, отличным годом в моей карьере. Но я должна быть готова к тому, чтобы пролистать эту страницу, быть готовой к следующему сезону. Хочу стать лучше и прыгать так высоко, как могу.

После Евро у меня была незначительная травма, и я не могла хорошо прыгать. Но сейчас все хорошо, я полностью восстановилась и готова физически и психологически прыгать и делать это как можно высоко" – сказала Ярослава.

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