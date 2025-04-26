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Сегодня Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене
Болеем за девушек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 апреля, состоится первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2025, он пройдет в китайском Сямене.
Две представительницы Украины будут бороться за самые высокие награды соревнований. В 13:15 по киевскому времени в секторе прыжков в высоту выступят Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Для обеих спортсменок это будет первый старт в летней части сезона.
В 2025 году Ярослава уже успела завоевать золото чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира, у Юлии выступлений и наград не было.
Онлайн-трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Суспільне Спорт.
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