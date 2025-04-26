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Магучих показала фото с главного стадиона этапа Бриллиантовой лиги в Сямене
Удачи в борьбе за медали
фото із соцмереж
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сегодня стартует на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене и показала снимок с главной арены соревнований. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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