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Магучих – чемпионка этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне

Легкая атлетика

Очень достойное выступление от Ярославы

Магучих – чемпионка этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2025 в китайском Сямене.

Наша спортсменка единственной покорила высоту 1,97 метра (без неудачных попыток) и безальтернативно взяла золото. Вторая позиция у австралийки Элеонор Патерсон (1,94), а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Никола Олислагерс (1,94).

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 4-ю позицию. Наша спортсменка с первой попытки взяла высоты 1,88 и 1,91 м, однако 1,94 покорить так и не сумела.

Эта победа стала 20-й для Магучих на этапах Бриллиантовой лиги. В последний раз украинка не брала золото на этом турнире в июне 2023 года.

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