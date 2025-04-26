Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих – чемпионка этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне
Очень достойное выступление от Ярославы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2025 в китайском Сямене.
Наша спортсменка единственной покорила высоту 1,97 метра (без неудачных попыток) и безальтернативно взяла золото. Вторая позиция у австралийки Элеонор Патерсон (1,94), а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Никола Олислагерс (1,94).
Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 4-ю позицию. Наша спортсменка с первой попытки взяла высоты 1,88 и 1,91 м, однако 1,94 покорить так и не сумела.
Эта победа стала 20-й для Магучих на этапах Бриллиантовой лиги. В последний раз украинка не брала золото на этом турнире в июне 2023 года.
Популярное сейчас
- Российские войска начали атаковать Украину новым дроном. Военные эксперты рассказали его характеристики
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Ротань объяснил большие разрывы в матче с Ингульцом и сказал, кого будет поддерживать в Классическом
- Магучих: Даже имея золотую медаль и рекорд, я все равно хочу прыгать выше
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО