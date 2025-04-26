Магучих – о победе в Сямене: Уверена, что полностью восстановилась после травмы

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене. Ее слова цитирует сайт Diamond League:

"Уху, я очень счастлива открыть сезон победой. Прекрасный знак для меня перед долгим сезоном. И очень важно, что у меня больше нет болевых ощущений. Уверена, что полностью восстановилась после травмы.

Надеюсь, на следующем этапе прыгну еще выше. Моя главная цель – защитить свой титул, а вторая цель – наслаждаться атмосферой этого спорта" – сказала Ярослава.