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Магучих – о победе в Сямене: Уверена, что полностью восстановилась после травмы

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Магучих – о победе в Сямене: Уверена, что полностью восстановилась после травмы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Сямене. Ее слова цитирует сайт Diamond League:

"Уху, я очень счастлива открыть сезон победой. Прекрасный знак для меня перед долгим сезоном. И очень важно, что у меня больше нет болевых ощущений. Уверена, что полностью восстановилась после травмы.

Надеюсь, на следующем этапе прыгну еще выше. Моя главная цель – защитить свой титул, а вторая цель – наслаждаться атмосферой этого спорта" – сказала Ярослава.

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