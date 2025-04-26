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Магучих – о победе в Сямене: Уверена, что полностью восстановилась после травмы
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Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала
"Уху, я очень счастлива открыть сезон победой. Прекрасный знак для меня перед долгим сезоном. И очень важно, что у меня больше нет болевых ощущений. Уверена, что полностью восстановилась после травмы.
Надеюсь, на следующем этапе прыгну еще выше. Моя главная цель – защитить свой титул, а вторая цель – наслаждаться атмосферой этого спорта" – сказала Ярослава.
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