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Установлен первый мировой рекорд в сезоне Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
Обновлено

Варгольм устанавливает рекорд в беге на 300 метров с барьерами

Установлен первый мировой рекорд в сезоне Бриллиантовой лиги

фото - diamondleague.com

Новина українською

Карстен Варгольм начал сезон Бриллиантовой лиги, став первым официальным мировым рекордсменом в мужском беге на 300 метров с барьерами.

Нынешняя серия из 15 соревнований началась в Сямэне, Китай, где чемпион мира по бегу на 400 метров с барьерами Варгольм победил со временем 33,05 секунды.

Бывший олимпийский чемпион, также мировой рекордсмен в беге на 400 метров с барьерами, опередил бразильца Матеуса Лиму (33,98) и японца Кена Тойоду (34,22).

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легкая атлетика Карстен Вархольм
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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