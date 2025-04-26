Установлен первый мировой рекорд в сезоне Бриллиантовой лиги

Карстен Варгольм начал сезон Бриллиантовой лиги, став первым официальным мировым рекордсменом в мужском беге на 300 метров с барьерами.

Нынешняя серия из 15 соревнований началась в Сямэне, Китай, где чемпион мира по бегу на 400 метров с барьерами Варгольм победил со временем 33,05 секунды.

Бывший олимпийский чемпион, также мировой рекордсмен в беге на 400 метров с барьерами, опередил бразильца Матеуса Лиму (33,98) и японца Кена Тойоду (34,22).