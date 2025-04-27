Магучих показала самые лучшие снимки с этапа Бриллиантовой лиги в Сямене

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где наша спортсменка вчера одержала победу с результатом 1,97 метра. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих – о победе в Сямене: Уверена, что полностью восстановилась после травмы