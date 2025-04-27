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Магучих показала самые лучшие снимки с этапа Бриллиантовой лиги в Сямене

Легкая атлетика

Очень атмосферно

Магучих показала самые лучшие снимки с этапа Бриллиантовой лиги в Сямене

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где наша спортсменка вчера одержала победу с результатом 1,97 метра. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

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