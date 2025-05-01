Легкая атлетика
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Магучих показала фото главной арены второго этапа Бриллиантовой лиги
Очень красиво
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже находится в китайском Кицяо, где 3 мая будет выступать в секторе прыжков в высоту. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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