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Левченко показала новый комплект соревновательной формы. Видео

Легкая атлетика
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Левченко показала новый комплект соревновательной формы. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала широкой публике свой новый комплект соревновательной формы. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что наша спортсменка уже находится в китайском Кицяо, где 3 мая будет выступать в секторе прыжков в высоту на втором этапе Бриллиантовой лиги.

Неделю тому назад Юля заняла четвертую позицию на этапе в Сямэне (Китай).

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