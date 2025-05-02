Левченко показала новый комплект соревновательной формы. Видео

Украинская легкоатлетка, прыгунка в высоту Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала широкой публике свой новый комплект соревновательной формы. Соответствующий пост Юлия разместила на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что наша спортсменка уже находится в китайском Кицяо, где 3 мая будет выступать в секторе прыжков в высоту на втором этапе Бриллиантовой лиги.

Неделю тому назад Юля заняла четвертую позицию на этапе в Сямэне (Китай).