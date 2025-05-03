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Магучих одержала десятую победу кряду на этапах Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
Обновлено

Спортсменка держит высокую планку

Магучих одержала десятую победу кряду на этапах Бриллиантовой лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в китайском городе Шаосин состоялся второй этап Бриллиантовой лиги-2025. Ярослава Магучих снова оказалась на самой высокой позиции.

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Она с первой попытки одолела высоту 2 м и обошла австралиек Николу Олислагерс (1.98 м) и Элеанор Паттерсон (1.95 м). Следующую планку (2.03 м) украинка не взяла.

Ярослава второй раз в сезоне стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту. Это десятая подряд победа Магучих на этапах Бриллиантовой лиги в карьере.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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