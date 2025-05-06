Бех-Романчук показала, с чего обычно начинает свой день. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как каждое утро начинает новый день. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

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