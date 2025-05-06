Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бех-Романчук показала, с чего обычно начинает свой день. Видео
Правильный подход к форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как каждое утро начинает новый день. Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- Помощь пришла, откуда не ждали. Лехия с пятью украинцами может сохранить лицензию для Экстраклясы
- Таловеров раздумывает над уходом из Плимута. На него есть претенденты в Англии
- Левченко показала новый комплект соревновательной формы. Видео
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000