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Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
Две невероятные личности
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Катаре и встретилась там с Мутазом Эсса Баршимом. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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