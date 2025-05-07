Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Катаре и встретилась там с Мутазом Эсса Баршимом. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото подготовки к турниру в Риме.