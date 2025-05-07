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Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Две невероятные личности

Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сейчас находится в Катаре и встретилась там с Мутазом Эсса Баршимом. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала фото подготовки к турниру в Риме.

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