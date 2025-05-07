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Магучих и Левченко примут участие в коммерческом турнире Мутаза Баршима в Дохе

Легкая атлетика

Пожелаем удачи украинским спортсменкам

Магучих и Левченко примут участие в коммерческом турнире Мутаза Баршима в Дохе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в коммерческом турнире в Дохе. Организатором соревнований будет олимпийский чемпион Токио-2020 Мутаз Баршим. Об этом сообщается на странице соревнований What Gravity Challenge в Instagram.

What Gravity Challenge - соревнования по прыжкам в высоту, дебютировавшие в 2024 году в Дохе, родине олимпийского чемпиона.

Украина будет представлена двумя спортсменками в женских соревнованиях. Участие в них примут Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которые начали летнюю часть сезона с выступлений на этапах Бриллиантовой лиги.

В мужском же турнире представителей нашей страны не будет.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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