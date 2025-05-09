Сегодня Магучих и Левченко выступят на коммерческом турнире What Gravity Challenge

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко сегодня выступят на коммерческом турнире What Gravity Challenge. Соревнования пройдут в Дохе (Катар). Наши спортсменки будут бороться в секторе "прыжки в высоту".

Этот турнир организован по инициативе легендарного Мутаз Эсса Баршима. Среди соперниц наших девушек – такие известные спортсменки как Элеанор Паттерсон, Морган Лейк, Кристина Гонзель, Имке Оннен и другие.

Начало турнира – в 17:20 по киевскому времени. Трансляция – на You-Tube канале "Суспільне Спорт".