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Сегодня Магучих и Левченко выступят на коммерческом турнире What Gravity Challenge

Легкая атлетика
Обновлено

Желаем высоких прыжков

Сегодня Магучих и Левченко выступят на коммерческом турнире What Gravity Challenge

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко сегодня выступят на коммерческом турнире What Gravity Challenge. Соревнования пройдут в Дохе (Катар). Наши спортсменки будут бороться в секторе "прыжки в высоту".

Этот турнир организован по инициативе легендарного Мутаз Эсса Баршима. Среди соперниц наших девушек – такие известные спортсменки как Элеанор Паттерсон, Морган Лейк, Кристина Гонзель, Имке Оннен и другие.

Начало турнира – в 17:20 по киевскому времени. Трансляция – на You-Tube канале "Суспільне Спорт".

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