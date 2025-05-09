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Ярослава Магучих с лучшим результатом сезона взяла золото на турнире What Gravity Challenge

Легкая атлетика
Обновлено

Украинку остановила лишь планка 2.05

Ярослава Магучих с лучшим результатом сезона взяла золото на турнире What Gravity Challenge

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко приняли участие в турнире What Gravity Challenge - престижных соревнованиях по прыжкам в высоту, организованных олимпийским чемпионом Токио Мутазом Баршимом, которые проходили в Дохе.

Ярослава Магучих с лучшим результатом сезона в мире выиграла соревнования, покорив планку 2.02 м. Для нее эта победа стала третьей в летнем сезоне.

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Юлия Левченко заняла третье место, установив личный рекорд сезона - 1.94 м.

Стоит отметить, что также состоятся и мужские соревнования, но представителей Украины там не будет.

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