Ярослава Магучих: Я прогрессирую шаг за шагом

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свой результат на первых соревнованиях What Gravity Challenge в Дохе.

Напомним, что украинка обновила рекорд сезона в мире, покорив высоту 2.02 метра.

"Довольна этим результатом. Он демонстрирует, что я прогрессирую шаг за шагом. Я начинала с 1.97 м, теперь - 2.02 м", - рассказала Магучих для Jumpers World.

"Публика нас поддерживала: и когда мы перелетали, и когда были неудачные попытки, но это мотивирует тебя прыгать дальше. Я рада, что показала рекорд сезона. И это теперь рекорд турнира", - пошутила украинка.