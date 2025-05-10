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Магучих показала закулисье турнира What Gravity Challenge в Дохе. Видео

Легкая атлетика

Великолепная победа

Магучих показала закулисье турнира What Gravity Challenge в Дохе. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. После победы на коммерческом турнире What Gravity Challenge в Дохе (Катар) наша спортсменка показала самые яркие моменты соревнований. Соответствующий пост Ярослава опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Ярослава Магучих: Я прогрессирую шаг за шагом

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