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Левченко потеряла третье место на турнире What Gravity Challenge

Легкая атлетика

Полный идиотизм судейства

Левченко потеряла третье место на турнире What Gravity Challenge

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко потеряет третью позицию по итогам турнира What Gravity Challenge в Дохе (Катар).

Наша спортсменка показала результат 1,94 метра. Представительница Польши Мария Жозик прыгнула 1,96 метра, однако сначала судьи не засчитали ее показатель. Таким образом, пьедестал почета был таким: Магучих, Патерсон, Левченко.

Однако позже отметку DNF напротив польской спортсменки убрали и пересмотрели ее выступление. В итоге прыжок засчитали и отдали бронзу Марии.

Левченко на соревнованиях в Дохе установила свой лучший результат в текущем сезоне.

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