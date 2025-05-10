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Левченко потеряла третье место на турнире What Gravity Challenge
Полный идиотизм судейства
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко потеряет третью позицию по итогам турнира What Gravity Challenge в Дохе (Катар).
Наша спортсменка показала результат 1,94 метра. Представительница Польши Мария Жозик прыгнула 1,96 метра, однако сначала судьи не засчитали ее показатель. Таким образом, пьедестал почета был таким: Магучих, Патерсон, Левченко.
Однако позже отметку DNF напротив польской спортсменки убрали и пересмотрели ее выступление. В итоге прыжок засчитали и отдали бронзу Марии.
Левченко на соревнованиях в Дохе установила свой лучший результат в текущем сезоне.
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