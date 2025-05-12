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Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги
Удачного старта
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые за последние 8 месяцев выступит на международных соревнованиях.
Наша спортсменка заявлена на этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка выступит в дисциплине "тройной прыжок".
Напомним, что Бех-Романчук после завершения Олимпийских игр-2024 решила взять паузу в выступлениях на международных соревнованиях, чтобы залечить травмы и морально отдохнуть.
Этап в Дохе состоится в пятницу, 16 мая. Напомним, что ранее Левченко
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