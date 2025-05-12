Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые за последние 8 месяцев выступит на международных соревнованиях.

Наша спортсменка заявлена ​​на этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка выступит в дисциплине "тройной прыжок".

Напомним, что Бех-Романчук после завершения Олимпийских игр-2024 решила взять паузу в выступлениях на международных соревнованиях, чтобы залечить травмы и морально отдохнуть.