  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги

В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
Обновлено

Удачного старта

Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые за последние 8 месяцев выступит на международных соревнованиях.

Наша спортсменка заявлена ​​на этап Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка выступит в дисциплине "тройной прыжок".

Напомним, что Бех-Романчук после завершения Олимпийских игр-2024 решила взять паузу в выступлениях на международных соревнованиях, чтобы залечить травмы и морально отдохнуть.

Этап в Дохе состоится в пятницу, 16 мая. Напомним, что ранее Левченко лишилась третьего места на турнире What Gravity Challenge.

По теме
yellow-arrow
Левченко потеряла третье место на турнире What Gravity Challenge
yellow-arrow
Магучих показала закулисье турнира What Gravity Challenge в Дохе. Видео
yellow-arrow
Ярослава Магучих: Я прогрессирую шаг за шагом
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости