  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук показала, как собирается на этап Бриллиантовой лиги в Дохе. Фото

В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук показала, как собирается на этап Бриллиантовой лиги в Дохе. Фото

Легкая атлетика

Впервые за долгое время

Бех-Романчук показала, как собирается на этап Бриллиантовой лиги в Дохе. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка впервые за последние 8 месяцев готовится выступить на международных соревнованиях – этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Бех-Романчук показала, как собирается на этап Бриллиантовой лиги в Дохе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Пидручный показал кадры из подготовки к новому сезону.

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги
yellow-arrow
Левченко потеряла третье место на турнире What Gravity Challenge
yellow-arrow
Магучих показала закулисье турнира What Gravity Challenge в Дохе. Видео
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости