Бех-Романчук показала, как собирается на этап Бриллиантовой лиги в Дохе. Фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка впервые за последние 8 месяцев готовится выступить на международных соревнованиях – этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал кадры из подготовки к новому сезону.