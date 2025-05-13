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Бех-Романчук показала, как собирается на этап Бриллиантовой лиги в Дохе. Фото
Впервые за долгое время
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка впервые за последние 8 месяцев готовится выступить на международных соревнованиях – этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Соответствующий пост Марина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
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