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Бех-Романчук временно отстранили от соревнований, в крови украинки найдены запрещенные вещества
Очень неожиданные новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук отстранена от международных соревнований. В крови нашей соотечественницы найдено запрещенное вещество – тестостерон.
Об этом говорится на официальном сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).
Срок отстранения Марины пока не известен. Решение было опубликовано вчера, 14 мая.
Напомним, последний официальный старт Бех-Романчук провела на Олимпийских играх-2024 в Париже. Украинка должна была вернуться на международные соревнования на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар), однако ее имя уже нет среди участников соревнований.
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