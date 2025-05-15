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Бех-Романчук временно отстранили от соревнований, в крови украинки найдены запрещенные вещества

Легкая атлетика

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Бех-Романчук временно отстранили от соревнований, в крови украинки найдены запрещенные вещества

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук отстранена от международных соревнований. В крови нашей соотечественницы найдено запрещенное вещество – тестостерон.

Об этом говорится на официальном сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Срок отстранения Марины пока не известен. Решение было опубликовано вчера, 14 мая.

Напомним, последний официальный старт Бех-Романчук провела на Олимпийских играх-2024 в Париже. Украинка должна была вернуться на международные соревнования на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар), однако ее имя уже нет среди участников соревнований.

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