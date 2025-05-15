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Украинский легкоатлет Кокошко получил дисквалификацию на 22 месяца

Легкая атлетика

Причина – нарушение антидопинговых правил

Украинский легкоатлет Кокошко получил дисквалификацию на 22 месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легкоатлет Роман Кокошко дисквалифицирован на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на сайт независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Дисквалификация украинского толкателя ядра вступила в силу с момента отстранения - с 20 декабря 2024 года. Следовательно, почти пять месяцев из 22, которые Кокошко получил в наказание, он уже отбыл.

Кроме того, Кокошку также аннулировали все результаты, которые он показал с 29 октября 2024 года. При этом последний старт у украинского легкоатлета еще на Олимпиаде-2024 в августе.

Кокошко имеет право подать апелляцию на решение AIU по своей дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Андрей Хижняк
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