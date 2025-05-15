Украинский легкоатлет Кокошко получил дисквалификацию на 22 месяца

Украинский легкоатлет Роман Кокошко дисквалифицирован на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на сайт независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Дисквалификация украинского толкателя ядра вступила в силу с момента отстранения - с 20 декабря 2024 года. Следовательно, почти пять месяцев из 22, которые Кокошко получил в наказание, он уже отбыл.

Кроме того, Кокошку также аннулировали все результаты, которые он показал с 29 октября 2024 года. При этом последний старт у украинского легкоатлета еще на Олимпиаде-2024 в августе.

Кокошко имеет право подать апелляцию на решение AIU по своей дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.