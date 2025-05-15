Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский легкоатлет Кокошко получил дисквалификацию на 22 месяца
Причина – нарушение антидопинговых правил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Роман Кокошко дисквалифицирован на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на сайт независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).
Дисквалификация украинского толкателя ядра вступила в силу с момента отстранения - с 20 декабря 2024 года. Следовательно, почти пять месяцев из 22, которые Кокошко получил в наказание, он уже отбыл.
Кроме того, Кокошку также аннулировали все результаты, которые он показал с 29 октября 2024 года. При этом последний старт у украинского легкоатлета еще на Олимпиаде-2024 в августе.
Кокошко имеет право подать апелляцию на решение AIU по своей дисквалификации в Спортивном арбитражном суде.
Популярное сейчас
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
- Бех-Романчук впервые за долгое время выступит на этапе Бриллиантовой лиги
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО