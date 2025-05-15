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Федерация легкой атлетики Украины прокомментировала отстранение Марины Бех-Романчук из-за допинга

Легкая атлетика

Официальное заявление

Федерация легкой атлетики Украины прокомментировала отстранение Марины Бех-Романчук из-за допинга

Фото: УНИАН

Новина українською

В среду, 14-го мая, на официальном сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) появилась информация о временном отстранении Марины Бех-Романчук от соревнований из-за запрещенного вещества.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) прокомментировала отстранение Марины Бех-Романчук из-за допинга.

"Информация о деталях дела является конфиденциальной и до принятия официального решения AIU федерация не имеет права ее комментировать.

Обращаем внимание на то, что пока речь не идет о дисквалификации. Расследование деталей возможного нарушения спортсменкой антидопинговых правил продолжается. Федерация легкой атлетики Украины и Марина Бех-Романчук выясняют детали дела, после чего спортсменка скорее всего опубликует соответствующее сообщение.

Будем благодарны Вам за понимание и ожидание официального решения и/или сообщения Марины Бех-Романчук".

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Напомним, что последний официальный старт Бех-Романчук провела на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Источник:
ФЛАУ
Опубликовал: Андрей Журба
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