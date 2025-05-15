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Приличный срок. Известно, какую дисквалификацию может получить Бех-Романчук за запрещенные вещества
В крови Марины найдено запрещенное вещество – тестостерон
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук отстранена от международных соревнований. В крови нашей соотечественницы найдено запрещенное вещество – тестостерон.
Об этом говорится на официальном сайте независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).
Срок отстранения Марины пока не известен. Решение было опубликовано вчера, 14 мая.
Как сообщает Sport.ua, Марина получит дисквалификацию в том случае, если официально будет подтверждена ее вина.
Стандартный термин дисквалификации за употребление тестостерона – четыре года. Если атлет доказывает факт того, что употребление не было специальным и оно вызвано специфичным условиями, то срок дисквалификации могут сократить до двух лет.
Напомним, последний официальный старт Бех-Романчук провела на Олимпийских играх-2024 в Париже. Украинка должна была вернуться на международные соревнования на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар), однако ее имя уже нет среди участников соревнований.
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