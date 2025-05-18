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Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в японском Токио

Легкая атлетика
Обновлено

Ярославу не остановить

Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в японском Токио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в японском Токио.

Для триумфа нашей спортсменке достаточно было покорить высоту 1,91 метра, потому что другие соперницы остановились на отметке максимум 1,85 метра. В итоге Ярослава взяла еще высоту 1,96 метра и решила остановиться.

Это уже четвертая победа подряд для Магучих. Украинка установила лучший результат турнира, начиная с 2001 года.

Континетальный тур, Токио, золотая серия

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

2. Михэла Груба (Чехия) - 1,85

3. Татьяна Гусин (Греция) - 1,80

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