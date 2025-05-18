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Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в японском Токио
Ярославу не остановить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в японском Токио.
Для триумфа нашей спортсменке достаточно было покорить высоту 1,91 метра, потому что другие соперницы остановились на отметке максимум 1,85 метра. В итоге Ярослава взяла еще высоту 1,96 метра и решила остановиться.
Это уже четвертая победа подряд для Магучих. Украинка установила лучший результат турнира, начиная с 2001 года.
Континетальный тур, Токио, золотая серия
Прыжки в высоту
Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
2. Михэла Груба (Чехия) - 1,85
3. Татьяна Гусин (Греция) - 1,80
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