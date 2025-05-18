  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии. Видео

В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии. Видео

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка снова самая лучшая

Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала яркие моменты золотого этапа Континентального тура в японском Токио, где она праздновала триумфальную победу. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ястремская показала фото своего нового хобби

По теме
yellow-arrow
Магучих победила на золотом этапе Континентального тура в японском Токио
yellow-arrow
Приличный срок. Известно, какую дисквалификацию может получить Бех-Романчук за запрещенные вещества
yellow-arrow
Федерация легкой атлетики Украины прокомментировала отстранение Марины Бех-Романчук из-за допинга
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости