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Магучих показала самые яркие моменты соревнований в Японии. Видео
Украинка снова самая лучшая
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала яркие моменты золотого этапа Континентального тура в японском Токио, где она праздновала триумфальную победу. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
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