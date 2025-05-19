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В Европе не засчитали рекорд россиянина, потому что он обмотался триколором
Ядерный идиот
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель россии Иван Загорский пробежал (как оказывается зря) более 1000 км на ультрамарафоне "6 дней Франции". Это одно из самых престижных соревнований в Европе — участники бегут шесть суток почти без остановок по кольцевому маршруту.
Но Международная ассоциация сверхмарафонцев заявила, что рекорды, установленные под российскими или белорусскими флагами, на счет не идут.
Таким образом соревнование отказалось признавать мировой рекорд россиянина.
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