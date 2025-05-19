Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих прокомментировала победу на золотом этапе Континентального тура в Токио (Япония). Ее слова цитирует официальный сайт соревнований.

"Я прыгнула 1,96 и попыталась прыгнуть 2,00 м. Я чувствовала, что мое тело не готово к прыжку, и я бежала не так быстро, как нужно, чтобы прыгнуть выше. Мы решили оставить попытки, потому что сейчас начало сезона.

Я довольна этим состязанием, потому что мне нравится атмосфера. Это напоминает мне некоторые воспоминания Олимпийских игр в Токио, и мне приятно возвращаться сюда и соревноваться, когда присутствуют зрители" – сказала украинка.