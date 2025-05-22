Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук впервые обратилась к подписчикам после того как ее отстранили от соревнований.

Напомним, что 15 мая стало известно, что прыгунья получила временное отстранение из-за положительного допинг-теста.

Причина отстранения - наличие/использование тестостерона в допинг-пробе.

"Этим постом я хочу поблагодарить за сотни сообщений и поддержку. За то, что в этом мире так много добрых людей", - написала Бех-Романчук.