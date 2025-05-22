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Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам
Спортсменка поблагодарила за поддержку
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук впервые обратилась к подписчикам после того как ее отстранили от соревнований.
Напомним, что 15 мая стало известно, что прыгунья получила временное отстранение из-за положительного допинг-теста.
Причина отстранения - наличие/использование тестостерона в допинг-пробе.
"Этим постом я хочу поблагодарить за сотни сообщений и поддержку. За то, что в этом мире так много добрых людей", - написала Бех-Романчук.
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