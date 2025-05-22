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Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам

Легкая атлетика
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Спортсменка поблагодарила за поддержку

Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук впервые обратилась к подписчикам после того как ее отстранили от соревнований.

Напомним, что 15 мая стало известно, что прыгунья получила временное отстранение из-за положительного допинг-теста.

Причина отстранения - наличие/использование тестостерона в допинг-пробе.

"Этим постом я хочу поблагодарить за сотни сообщений и поддержку. За то, что в этом мире так много добрых людей", - написала Бех-Романчук.

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