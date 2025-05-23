Магучих поделилась памятным фото из Токио

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка после победы на золотом этапе Континентального тура сделала памятный снимок на фоне Tokyo Skytree – самой высокой телебашни мира. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих прокомментировала победу на золотом этапе Континентального тура в Токио