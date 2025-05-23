  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Бех-Романчук поблагодарила всех болельщиков за поддержку. Фото

В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех-Романчук поблагодарила всех болельщиков за поддержку. Фото

Легкая атлетика

Это действительно важно

Бех-Романчук поблагодарила всех болельщиков за поддержку. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук выразила благодарность всем своим поклонникам после того, как ее отстранили от международных соревнований из-за допингового скандала. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Магучих поделилась памятным фото из Токио

По теме
yellow-arrow
Магучих поделилась памятным фото из Токио
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам
yellow-arrow
Магучих прокомментировала победу на золотом этапе Континентального тура в Токио
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости