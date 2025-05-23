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Бех-Романчук поблагодарила всех болельщиков за поддержку. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук выразила благодарность всем своим поклонникам после того, как ее отстранили от международных соревнований из-за допингового скандала. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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