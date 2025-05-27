Легкая атлетика
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Магучих показала фото подготовки к соревнованиям в Португалии
Очень красивая природа
фото із соцмереж
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала мгновения подготовки к соревнованиям в Португалии. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
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