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Магучих показала фото подготовки к соревнованиям в Португалии

Легкая атлетика
Обновлено

Очень красивая природа

Магучих показала фото подготовки к соревнованиям в Португалии

фото із соцмереж

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала мгновения подготовки к соревнованиям в Португалии. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

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