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Бех-Романчук трогательно поздравила своего отца с днем рождения. Фото
Очень теплые слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила своего отца Александра с днем рождения. Соответствующий пост Марина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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