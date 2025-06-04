Бех-Романчук: Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук рассказала, что в ее жизни наступил новый этап, и ей придется принимать сложные решения.

"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время.

И я до сих пор пытаюсь понять, почему я вынуждена проходить через такие испытания и как с этим справиться.

Но я точно знаю, что все это не просто так. Мне больно и тяжело, но я двигаюсь дальше" – написала Марина на своей официальной странице в Instagram.