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Бех-Романчук: Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше
Новая реальность
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук рассказала, что в ее жизни наступил новый этап, и ей придется принимать сложные решения.
"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время.
И я до сих пор пытаюсь понять, почему я вынуждена проходить через такие испытания и как с этим справиться.
Но я точно знаю, что все это не просто так. Мне больно и тяжело, но я двигаюсь дальше" – написала Марина на своей официальной странице в Instagram.
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