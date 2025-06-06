Сборная Украины по легкой атлетике попала под обстрел в Луцке

Часть национальной сборной Украины по легкой атлетике попала под российские обстрелы в Луцке. Об этом сообщает ФЛАУ.

"ЛУЦК!! ️ЛУЦК!! ️ЛУЦК!! ️

Сегодня под российские обстрелы попали спортсмены сборной Украины, приехавшие в Луцк на командное первенство Украины.

Шесть ракет и пятнадцать беспилотников Shahed были выпущены жилыми массивами и центром города.

Среди целей, пораженных во время атаки, продолжавшейся с 1 часа ночи до 6 часов ночи, находилась гостиница "Мотор" где находилась часть украинской сборной, включая основную сборную. К счастью, жертв и пострадавших среди спортсменов нет.

Однако мы снова призываем мир срочно обратить внимание на преступления, совершенные российской армией на территории Украины.

Украина выстояла и будет стоять и бороться за свою независимость и правду."