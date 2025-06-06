Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дорощук поделился ожиданиями от этапа Бриллиантовой лиги в Риме
Болеем за Олега
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легкоатлет Олег Дорощук поделился ожиданиями от стартующего завтра 6 июня этапа Бриллиантовой лиги в Риме. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Это классный стадион, мне очень нравится разминочное поле. Сам стадион очень крут, но прям чтобы было по-особому, то нет. Какие там воспоминания у меня – за третье место – это не очень...
Сейчас у нас начало сезона, поэтому сложно прогнозировать и свое выступление, и моих соперников. А то, что состав участников классный, это всегда хорошо, всегда интереснее прыгать. Мне всегда хочется показать себя, какой бы состав ни был, какие бы соперники ни были – все же главные соревнования у каждого с планкой.
Для меня соперники не очень играют роль. Стараюсь ни на кого не смотреть, сам с собой быть. Я смотрел предварительные этапы Бриллиантовой Лиги, все, что Суспільне Спорт транслировало, в чат что-то писал иногда. Что касается выступлений моих соперников там на Бриллиантовой лиге, то нормально, как обычное начало сезона – нет ничего впечатляющего. Интересно, что будет позже. Основные старты, такие самые главные, приходятся у нас уже на конец июля – начало августа. А то и вообще на сентябрь" – сказал Олег.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Бех-Романчук: Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей