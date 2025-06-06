Дорощук поделился ожиданиями от этапа Бриллиантовой лиги в Риме

Украинский легкоатлет Олег Дорощук поделился ожиданиями от стартующего завтра 6 июня этапа Бриллиантовой лиги в Риме. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это классный стадион, мне очень нравится разминочное поле. Сам стадион очень крут, но прям чтобы было по-особому, то нет. Какие там воспоминания у меня – за третье место – это не очень...

Сейчас у нас начало сезона, поэтому сложно прогнозировать и свое выступление, и моих соперников. А то, что состав участников классный, это всегда хорошо, всегда интереснее прыгать. Мне всегда хочется показать себя, какой бы состав ни был, какие бы соперники ни были – все же главные соревнования у каждого с планкой.

Для меня соперники не очень играют роль. Стараюсь ни на кого не смотреть, сам с собой быть. Я смотрел предварительные этапы Бриллиантовой Лиги, все, что Суспільне Спорт транслировало, в чат что-то писал иногда. Что касается выступлений моих соперников там на Бриллиантовой лиге, то нормально, как обычное начало сезона – нет ничего впечатляющего. Интересно, что будет позже. Основные старты, такие самые главные, приходятся у нас уже на конец июля – начало августа. А то и вообще на сентябрь" – сказал Олег.