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Дорощук остановился на планке 2,34 м на 5-м этапе Бриллиантовой лиги
Этого хватило для серебра
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Олег Дорощук во время пятого этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме получил серебряную медаль. Для него этот старт стал первым в летней части сезона.
Украинский прыгун начал этап без ошибок, преодолевая первые четыре планки до высоты 2,23 м с первых попыток. Это позволило украинцу выйти в лидеры соревнований. На высоте 2,26 м борьбу за подиум продолжили пять спортсменов, но только Дорощук взял эту планку с первой попытки.
Он допустил ошибку на высоте 2,28 м, но покорил планку со второй попытки, сохранив первое место. Следующую высоту, 2,30 м, Дорощук взял с первой попытки. Планку на 2,34 м он покорить не смог, став серебряным призером.
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