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Магучих: Готовимся к первому старту летом. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Удачных тренировок

Магучих: Готовимся к первому старту летом. Фото

фото із соцмереж

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка активно готовится к первым летним стартам. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Магучих: Готовимся к первому старту летом. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик отреагировал на новость о завершении карьеры Ломаченко.

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