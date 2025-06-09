Магучих: Готовимся к первому старту летом. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка активно готовится к первым летним стартам. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик отреагировал на новость о завершении карьеры Ломаченко.