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Магучих: Готовимся к первому старту летом. Фото
Удачных тренировок
фото із соцмереж
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка активно готовится к первым летним стартам. Соответствующий снимок Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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