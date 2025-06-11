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Левченко выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Легкая атлетика
Обновлено

Будем болеть за девушек

Левченко выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Юлия Левченко подтвердила свое участие на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме. Наша легкоатлетка выступит в секторе "прыжки в высоту".

Этап в Швеции пройдет 15 июня, а кроме Левченко мы будем также болеть за Ярославу Магучих – лидера мирового зачета.

Юлия в этом сезоне уже дважды выступала на этапах Бриллиантовой лиги – в китайских Сямэне и Шанхае наша соотечественница заняла четвертую позицию.

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