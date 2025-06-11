Левченко выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинка Юлия Левченко подтвердила свое участие на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме. Наша легкоатлетка выступит в секторе "прыжки в высоту".

Этап в Швеции пройдет 15 июня, а кроме Левченко мы будем также болеть за Ярославу Магучих – лидера мирового зачета.

Юлия в этом сезоне уже дважды выступала на этапах Бриллиантовой лиги – в китайских Сямэне и Шанхае наша соотечественница заняла четвертую позицию.