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Левченко выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Будем болеть за девушек
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Юлия Левченко подтвердила свое участие на этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме. Наша легкоатлетка выступит в секторе "прыжки в высоту".
Этап в Швеции пройдет 15 июня, а кроме Левченко мы будем также болеть за Ярославу Магучих – лидера мирового зачета.
Юлия в этом сезоне уже дважды выступала на этапах Бриллиантовой лиги – в китайских Сямэне и Шанхае наша соотечественница заняла четвертую позицию.
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