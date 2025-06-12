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Украинская легкоатлетка Геращенко стала мамой. Фото
Прекрасный день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала мамой. Вместе со своим мужем наша спортсменка отмечает рождение девочки. Об этом Ирина сообщила на своей официальной странице в Instagram.
"Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиант.
На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости"
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