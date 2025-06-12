Украинская легкоатлетка Геращенко стала мамой. Фото

Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала мамой. Вместе со своим мужем наша спортсменка отмечает рождение девочки. Об этом Ирина сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиант.

На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости"