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Украинская легкоатлетка Геращенко стала мамой. Фото

Легкая атлетика

Прекрасный день

Украинская легкоатлетка Геращенко стала мамой. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала мамой. Вместе со своим мужем наша спортсменка отмечает рождение девочки. Об этом Ирина сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиант.

На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости"

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